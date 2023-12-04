МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X высмеяли сообщение президента Украины Владимира Зеленского о планах на следующую неделю. Зеленский заявил, что Запад не оказывает давления по переговорам с Россией

Зеленский в своем обращении пообещал скорое "усиление Украины" и при этом анонсировал, что на следующей неделе возрастут возможности военно-промышленного комплекса страны, не объяснив, каким конкретно способом это будет достигнуто.

Пользователь с ником Algol в этой связи с невеселой иронией отметил: "Беспокоиться не о чем. Мы, как обычно, одерживаем верх".

Комментатора Freedom of speech планы и анонсы украинского лидера подвели к догадке: "Теперь я понимаю, почему его жена хочет, чтобы Зеленский сдался. Она пытается спасти своего мужа от нервного срыва".

Другой комментатор — с ником Kevin gill — неожиданно поинтересовался: "Как можно оказать помощь России? Для друга интересуюсь".

А в комментарии пользователя Mike McMullen читается надежда на светлое будущее: "Возможно, лучший способ положить конец этому конфликту — это еще один переворот. Один государственный переворот втянул Украину в эту неразбериху, возможно, другой вытащит из нее".

При этом Shannon Y. Задал риторический вопрос, который к сегодняшнему дню уже стал стандартным для следящих за ситуацией: "Зеленский всегда выглядит так, будто он под кайфом?"

Diplomatic Tides добавил комментариям безысходности: "Конец близок".

Все чаще западные СМИ сообщают об усталости Соединенных Штатов и Евросоюза от украинского конфликта и ослаблении поддержки киевского режима со стороны Запада. В частности, The New York Times отметила, что Украина испытывает нехватку не только внимания прессы, но и боеприпасов.