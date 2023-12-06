ЛУГАНСК, 6 дек — ПРАЙМ. В результате подрыва автомобиля у стадиона "Авангард" в Луганске погиб депутат Народного ЛНР третьего созыва Олег Попов, написал в Telegram депутат парламента республики Юрий Юров. В Луганске заявили об атаке украинского БПЛА на нефтебазу

Ранее поступила информация, что в результате взрыва автомобиля в среду в Луганске, предположительно, погиб депутат Попов.

"В результате подрыва автомобиля возле стадиона "Авангард" в Луганске погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР… третьего созыва, участник Народного ополчения Донбасса, вставший на защиту республики с первых дней, Олег Николаевич Попов", — подтвердил он.

По словам депутата, это было уже второе покушение на Попова. Первое произошло 20 сентября 2022 года. Кроме того, Юров подчеркнул, что тогда исполнителя задержали, заказчиком выступили сотрудники СБУ.

Олег Попов родился в Луганске 16 апреля 1972 года, окончил Харьковский аэрокосмический университет имени Жуковского (сейчас Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"), а также Луганский государственный университет имени Владимира Даля.

Попов был депутатом Народного совета ЛНР первого и третьего созывов.