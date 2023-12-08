ВАШИНГТОН, 8 дек — ПРАЙМ. Согласно новым выдвинутым сыну президента США Хантеру Байдену обвинениям в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов, ему грозит до 17 лет тюрьмы, сообщил телеканал Fox News. Байден пожертвует Украиной ради Израиля, заявил эксперт

"Согласно минюсту, максимальным наказанием в случае обвинительного приговора может стать тюремный срок до 17 лет", — написал корреспондент телеканала в соцсети Х.

Сообщается, что, согласно судебному документа, Хантеру Байдену предъявлено обвинение по девяти эпизодам о неуплате налогов в период с 2016 по 2020 год.

Ранее Байдену-младшему были предъявлены обвинения в неуплате налогов, он решил пойти на сделку со следствием, но суд ее не утвердил. Вмененная судом сумма была меньше, прокуратура заявляла, что сын президента США не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту указанных обвинений.

Хантер Байден является первым в истории привлекаемым к уголовной ответственности сыном действующего президента США. Согласно первому делу, по версии следствия, в 2018 году при приобретении пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. Совокупно предъявленные Хантеру Байдену обвинения предполагают до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, вместе с тем, тюремное заключение по таким делам впервые привлекаемым нарушителям, как правило, не назначают.