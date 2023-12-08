МОСКВА, 8 дек- ПРАЙМ. Благодаря внедрению в работу HR-отделов программных роботов RPA, поиск наиболее успешного сотрудника становится намного эффективнее, рассказала руководитель петербургского офиса IT-интегратора "Первый Бит" Светлана Тихонова. Спрогнозировано усугубление кадрового голода в мире

"Программные роботы RPA — являются передовым направлением бизнес-автоматизации. Они умеют выполнять любые повторяющиеся действия, тем самым освобождая сотрудников от рутины. Роботы могут агрегировать информацию из интернета, создавать документы, формировать отчеты, распознавать рукописный текст, разбирать электронную почту", — отметила Тихонова.

Внедрение их в HR- структуру, да и в любой отдел компании, может помочь сотрудникам уходить с работы вовремя даже в самые ответственные периоды. Программы позволяют хранить базы образовательных материалов и регулярно сертифицировать сотрудников.

Более того, продвинутые программы могут сами собирать индивидуальные маршруты развития менеджмента, в зависимости от результатов входного тестирования, должности и подразделения, в которое попал сотрудник.

"В ближайшие год-два они будут массово внедряться и помогать компаниям бороться за таланты", — отметила эксперт.

Есть всего три вещи, которые программные роботы пока что точно не умеют: думать за человека, проявлять самостоятельность, заменять большие сложные программы вроде ERP-систем. Перекладывание всей бездумной и машинальной работы на плечи настоящих машин позволит разгрузить сотрудников, а значит, снизит количество необходимых кадров.

Сейчас многие компании понимают, что идеального кандидата не существует и начинают двигаться в сторону выращивания кадров. Такая стратегия позволяет получить специалистов с компетенциями, максимально подходящими именно вашему бизнесу. К тому же, это будут люди, ценности которых совпадают с корпоративными ценностями.