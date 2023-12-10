МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена провоцирует ядерную конфронтацию с Россией, — такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Американский экс-разведчик сделал шокирующее заявление об Украине

Он отметил, что "Байден ясно дал понять, что он встал на путь, ведущий к ядерной конфронтации между США и Россией, спровоцированной конфликтом России и НАТО".

При этом Риттер заявил, что страны Евросоюза опасаются переизбрания Дональда Трампа в 2024 году в связи с тем, что тот может принять решение о роспуске НАТО. Однако "американское самосохранение", по словам разведчика, требует возвращение Трампа на пост президента.

Российское руководство неоднократно отмечало, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. По утверждению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности Европе. При этом в МИД России выражали готовность к развитию диалога с НАТО, но на равноправной основе и с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.