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Разведчик ВС США раскритиковал Байдена из-за сигнала Путину
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Политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена провоцирует ядерную конфронтацию с Россией, — такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал экс-разведчик ВС США Скотт... ПРАЙМ, 10.12.2023
новости, общество , сша, джо байден, конфронтация, россия, владимир путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена провоцирует ядерную конфронтацию с Россией, — такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Он отметил, что "Байден ясно дал понять, что он встал на путь, ведущий к ядерной конфронтации между США и Россией, спровоцированной конфликтом России и НАТО".
При этом Риттер заявил, что страны Евросоюза опасаются переизбрания Дональда Трампа в 2024 году в связи с тем, что тот может принять решение о роспуске НАТО. Однако "американское самосохранение", по словам разведчика, требует возвращение Трампа на пост президента.
Российское руководство неоднократно отмечало, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. По утверждению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности Европе. При этом в МИД России выражали готовность к развитию диалога с НАТО, но на равноправной основе и с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.