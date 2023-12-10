МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Спецборт МЧС России доставил еще 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Эрдоган обвинил Запад в подливании масла в огонь конфликта в секторе Газа

"Спецборт МЧС России доставил 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву. Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта в Россию авиацией ведомства прибыл уже 1051 человек, из них 473 ребенка", — сказано в сообщении.