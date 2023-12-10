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Спецборт доставил 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву
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Спецборт МЧС России доставил еще 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "Спецборт МЧС России доставил 100 россиян и членов... ПРАЙМ, 10.12.2023
общество , новости, россия, мчс россии, египет, сектор газа
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Спецборт МЧС России доставил еще 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
"Спецборт МЧС России доставил 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву. Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта в Россию авиацией ведомства прибыл уже 1051 человек, из них 473 ребенка", — сказано в сообщении.