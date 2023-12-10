Путин заявил Нетаньяху, что Россия поможет облегчить страдания мирных жителей
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Россия готова оказывать всевозможное содействие для облегчения страданий мирных жителей и деэскалации палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта", — сказано в сообщении.
Путин и Нетаньяху выразили обоюдную заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в сектора Газа израильтян.
"Условлено о продолжении контактов", — добавляется в сообщении
Кроме того, Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях.
"В центре внимания была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях", — отмечается в сообщении.
Также, подчеркивается важность того, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к тяжелым последствиям для гражданского населения.
https://1prime.ru/society/20231210/842519365.html