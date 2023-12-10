МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Россия готова оказывать всевозможное содействие для облегчения страданий мирных жителей и деэскалации палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Байден пожертвует Украиной ради Израиля, заявил эксперт

"Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта", — сказано в сообщении.

Путин и Нетаньяху выразили обоюдную заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в сектора Газа израильтян.

"Условлено о продолжении контактов", — добавляется в сообщении

Кроме того, Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях.

"В центре внимания была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях", — отмечается в сообщении.

Также, подчеркивается важность того, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к тяжелым последствиям для гражданского населения.