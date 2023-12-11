2023-12-11T00:27:00+03:00
2023-12-11T00:44:24+03:00
2023-12-11T00:27:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231211/842519974.html
В понедельник пройдет заседание СБ ООН по вопросу поставок оружия Украине
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме поставок Западом оружия Киеву пройдет в понедельник. Мероприятие намечено на 15.00 (23.00 мск). Как указал ранее в своем... ПРАЙМ, 11.12.2023
новости, общество , сб оон, заседание, украина, оружие, поставки
https://cdnn.1prime.ru/images/84251/99/842519951.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84251/99/842519951.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84251/99/842519950.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84251/99/842519950.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84251/99/842519939.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84251/99/842519939.jpg
https://1prime.ru/society/20231206/842481767.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме поставок Западом оружия Киеву пройдет в понедельник.
Мероприятие намечено на 15.00 (23.00 мск).
Как указал ранее в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, "планируется весьма интересный докладчик".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.