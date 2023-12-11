МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В соцсети X подняли на смех заявление президента Украины Владимира Зеленского о его телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Зеленский выступит перед сенаторами США

Зеленский сообщил, что Украина "рассчитывает на положительное решение" по новой программе поддержки Ukraine Facility и на начало переговоров о вступлении в Европейский союз.

Пользователь с ником Father Jack's Trousers оставил резкий комментарий: "Два нациста любят друг друга".

Комментатор MehThinks тоже обошелся без сантиментов: "Я на телефоне двадцать четыре на семь, потому что я вассал".

Rustam SW, судя по всему, решил дать совет странам Евросоюза:

"Гоните попрошайку с порога…"

При этом Dr.hc. Datenpapst затронул очень болезненный для украинского лидера вопрос: "А ты рассказал ей про свой шоппинг в Штатах, где ты потратил миллионы?"

Его примеру последовал Gabe: "Никаких больше денег Украине и ее продажному президенту!!! Он все равно потратит их на наркотики".

А пользователь с ником yuranesumy напомнил Зеленскому о важном обстоятельстве: "Тебе не нужно регулярно общаться с гинекологом (если ты, конечно, не того…)"

В конце февраля 2022 года Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. В июне 2022 года главы государств и правительств Европейского союза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в объединение.