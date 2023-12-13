МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также освобождения всех заложников без предусловий, передает корреспондент РИА Новости. Генассамблея ООН отказалась от осуждения ХАМАС

За резолюцию проголосовали 153 страны. Против были 10. Воздержались 23.

Резолюция, касающаяся тяжелой ситуации с палестинским мирным населением в секторе Газа, подготовлена Египтом (председательствующим в Арабской группе в ООН) и Мавританией (председатель в группе стран Организации исламского сотрудничества). Авторы неоднократно подчеркивали, что документ является чисто гуманитарным, и не желали его политизации.

Согласно резолюции, Генассамблея ООН "требует немедленного гуманитарного прекращения огня", а также "немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, обеспечения гуманитарного доступа". В тексте содержится требование ко всем сторонам соблюдать их обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц.

В пятницу резолюцию с такими же требованиями заблокировали в Совете безопасности ООН. Тринадцать членов Совбеза были за принятие документа. Лондон воздержался при голосовании.

В отличие от резолюции СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.