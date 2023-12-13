МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также освобождения всех заложников без предусловий, передает корреспондент РИА Новости.

Заседание Генассамблеи ООН

Генассамблея ООН отказалась от осуждения ХАМАС

За резолюцию проголосовали 153 страны. Против были 10. Воздержались 23.

Резолюция, касающаяся тяжелой ситуации с палестинским мирным населением в секторе Газа, подготовлена Египтом (председательствующим в Арабской группе в ООН) и Мавританией (председатель в группе стран Организации исламского сотрудничества). Авторы неоднократно подчеркивали, что документ является чисто гуманитарным, и не желали его политизации.

Согласно резолюции, Генассамблея ООН "требует немедленного гуманитарного прекращения огня", а также "немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, обеспечения гуманитарного доступа". В тексте содержится требование ко всем сторонам соблюдать их обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц.

В пятницу резолюцию с такими же требованиями заблокировали в Совете безопасности ООН. Тринадцать членов Совбеза были за принятие документа. Лондон воздержался при голосовании.

В отличие от резолюции СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.