МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Украинские войска планируют начать в следующем году новое контрнаступление, заявил в интервью газете Die Welt немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге. Удары по Зеленскому. Запад услышал слова Путина об Украине

"Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году", — считает он.

Ланге считает, что основным направлением нового контрнаступления станет Херсон. По его мнению, об этом свидетельствует список вооружений, который киевский режим запросил у Вашингтона. Отмечается, что в перечень входят вертолеты типа Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, различные ракетные системы, а также танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

"В общем и целом украинский заказ намекает на новую попытку перехода к маневренной войне, по возможности с использованием связки разных боевых систем, что во время украинского контрнаступления летом так и не было реализовано", — сообщает издание.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.