МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Слова президента США Джо Байдена о возможном нападении России на входящие в НАТО страны являются полной чушью, заявил президент РФ Владимир Путин. На Западе увидели тревожный для Украины признак в выступлении Путина

"Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении", — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину (видео ответа опубликовано в его Telegram-канале).

По мнению Путина, США на сегодняшний день в перспективе мирового развития не "так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад, в нанесении, или как они публично заявляют, стратегического поражения России".

"Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США", — считает Путин.

Он также отметил, что Россия не заинтересована воевать с государствами НАТО. По его словам, у Москвы для этого "нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного". Кроме того, по словам Путина, у России нет проблем со странами НАТО, они сами искусственно создают проблемы. Путин назвал причины проявления русофобии в мире

"Так же и с другими странами, в том числе со странами НАТО. С кем у нас какие-то проблемы есть? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все", — пояснил российский лидер и добавил, что Москва заинтересована в развитии отношений со странами альянса и не желает эти отношения портить.

"У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений", — заявил Путин.

По его словам, президент любой крупной страны, натовской страны, "а тем более — единственного хозяина НАТО", которым являются США, не может этого не понимать.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.