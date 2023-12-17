МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. В ходе встречи с руководителями фракций Госдумы президент России Владимир Путин подтвердил, что для всех пенсионеров отменят уплату комиссий по ЖКХ, заявил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Россияне повысили ожидания от пенсии для достойной жизни

Ранее ГД приняла закон, предусматривающий отмену банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг для физлиц, нуждающихся в соцподдержке. Перечень таких категорий граждан подготовит правительство РФ. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.

"Он (Путин — ред.) не только поддержал наше решение о том, чтобы освободить нуждающихся от уплаты комиссий по ЖКХ… пенсионеры будут освобождены", — сообщил журналистам Исаев.

На вопрос, могут ли данную льготу распространить на всех пенсионеров, он ответил, что глава государства подтвердил это на встрече с руководителями думских фракций.

"Он (Путин — ред.) сказал, что да, правительство имело в виду нуждающихся в первую очередь, но раз я сказал пенсионеры, значит пенсионеры", — пояснил Исаев.