МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. Пентагон заявил, что ИИ в ближайшем будущем не выйдет из-под контроля

"Операция объединит несколько стран, в том числе Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские Острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива с целью обеспечения свободы судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности", — говорится в заявлении Остина.

Он заявил, что недавние атаки с территорий, занятых хуситами в Йемене, требуют "коллективного ответа". Поэтому будет начата операция "Страж процветания" — многонациональная инициатива под эгидой объединенных морских сил, добавил Остин.