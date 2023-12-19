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Глава Пентагона объявил о начале операции по защите Красного моря
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Шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. "Операция объединит несколько стран, в том... ПРАЙМ, 19.12.2023
общество , новости, сша, море, защита, операция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда.
"Операция объединит несколько стран, в том числе Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские Острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива с целью обеспечения свободы судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности", — говорится в заявлении Остина.
Он заявил, что недавние атаки с территорий, занятых хуситами в Йемене, требуют "коллективного ответа". Поэтому будет начата операция "Страж процветания" — многонациональная инициатива под эгидой объединенных морских сил, добавил Остин.