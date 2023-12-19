МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за высказывание о принятии нового пакета антироссийских санкций Евросоюза. Фон дер Ляйен завершила свое выступление под собачий лай

Пользователь с ником Phaserpearl задал емкий вопрос, содержащий одновременно и утверждение, и возмущение: "Ты спрашивала граждан Европы?!"

Комментатор Marc_Demoulin развил эту тему: "Большинство жителей ЕС против этих санкций. Разве ты не знала? Ты слепая? Глухая?"

А пользователь Tom_Bayou напомнил главе Еврокомиссии о целях и эффективности вводимых ограничений: "Последние 11 пакетов санкций сделали Россию богаче".

Также об эффективности написал Alex_Kowalski: "ЕС продолжает вводить санкции против себя".

Другой пользователь — EelcoSchaaf — ограничился коротким лозунгом: "Русские победили, больше никаких денег для Украины".

Накануне Евросоюз одобрил двенадцатый пакет санкций в отношении Российской Федерации, который включает в себя как экономические ограничения, так и расширенный список персональных санкций в отношении отдельных физлиц и организаций.