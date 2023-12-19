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2023
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"Ты не знала?" В Сети жестко ответили на слова фон дер Ляйен о России
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Пользователи соцсети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за высказывание о принятии нового пакета антироссийских санкций Евросоюза. Пользователь с ником... ПРАЙМ, 19.12.2023
новости, общество , соцсеть x, евросоюз, урсула фон дер ляйен, санкции, россия, комментарии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за высказывание о принятии нового пакета антироссийских санкций Евросоюза.
Пользователь с ником Phaserpearl задал емкий вопрос, содержащий одновременно и утверждение, и возмущение: "Ты спрашивала граждан Европы?!"
Комментатор Marc_Demoulin развил эту тему: "Большинство жителей ЕС против этих санкций. Разве ты не знала? Ты слепая? Глухая?"
А пользователь Tom_Bayou напомнил главе Еврокомиссии о целях и эффективности вводимых ограничений: "Последние 11 пакетов санкций сделали Россию богаче".
Также об эффективности написал Alex_Kowalski: "ЕС продолжает вводить санкции против себя".
Другой пользователь — EelcoSchaaf — ограничился коротким лозунгом: "Русские победили, больше никаких денег для Украины".
Накануне Евросоюз одобрил двенадцатый пакет санкций в отношении Российской Федерации, который включает в себя как экономические ограничения, так и расширенный список персональных санкций в отношении отдельных физлиц и организаций.