МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Органы безопасности России должны активнее бороться с угрозами в информационном пространстве, защищать гостайны, экономические интересы страны, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ. Путин заявил, что Россия добьется всех поставленных целей

Он также заявил о необходимости обеспечить надежную работу предприятий, которые решают оборонные и технологические задачи.

"Более активно нужно действовать и по всем другим ключевым направлениям — это борьба с экстремизмом и коррупцией, с угрозами в информационном пространстве, защита государственной тайны, экономических интересов страны, обеспечение надежной работы отечественных компаний и предприятий, в том числе тех, которые решают сегодня важнейшие оборонные и технологические задачи", — сказал президент.