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2023
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Путин призвал активнее бороться с угрозами в информпространстве
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Органы безопасности России должны активнее бороться с угрозами в информационном пространстве, защищать гостайны, экономические интересы страны, заявил российский лидер Владимир... ПРАЙМ, 20.12.2023
новости, общество , технологии, медиа, бизнес, россия, владимир путин, угрозы, информационная безопасность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Органы безопасности России должны активнее бороться с угрозами в информационном пространстве, защищать гостайны, экономические интересы страны, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ.
Он также заявил о необходимости обеспечить надежную работу предприятий, которые решают оборонные и технологические задачи.
"Более активно нужно действовать и по всем другим ключевым направлениям — это борьба с экстремизмом и коррупцией, с угрозами в информационном пространстве, защита государственной тайны, экономических интересов страны, обеспечение надежной работы отечественных компаний и предприятий, в том числе тех, которые решают сегодня важнейшие оборонные и технологические задачи", — сказал президент.