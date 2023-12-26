МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Создатель мультфильма "Масяня" Олег Куваев* объявлен в розыск, следует из базы МВД России. Кирилл Буданов объявлен в России в розыск

"Куваев Олег Игоревич*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в сообщении. Информация об уголовной статье отсутствует.

Ранее в отношении Куваева* было возбуждено уголовное дело из-за ролика с Масяней, в котором герой поддерживает Вооруженные силы Украины, следует из информации на сайте МВД России.

Юмористический мультсериал "Масяня" повествует о жизни и похождениях неунывающей питерской девушки Масяни и ее приятелей — Хрюнделя и Лохматого. Красоту, деньги и таланты Масяне заменяет непобедимый оптимизм, следует из данных в открытых источниках.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России