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Создатель мультфильма "Масяня" объявлен в розыск в России
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Создатель мультфильма "Масяня" Олег Куваев* объявлен в розыск, следует из базы МВД России. "Куваев Олег Игоревич*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится... ПРАЙМ, 26.12.2023
общество , новости, россия, мвд, розыск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Создатель мультфильма "Масяня" Олег Куваев* объявлен в розыск, следует из базы МВД России.
"Куваев Олег Игоревич*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в сообщении. Информация об уголовной статье отсутствует.
Ранее в отношении Куваева* было возбуждено уголовное дело из-за ролика с Масяней, в котором герой поддерживает Вооруженные силы Украины, следует из информации на сайте МВД России.
Юмористический мультсериал "Масяня" повествует о жизни и похождениях неунывающей питерской девушки Масяни и ее приятелей — Хрюнделя и Лохматого. Красоту, деньги и таланты Масяне заменяет непобедимый оптимизм, следует из данных в открытых источниках.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России