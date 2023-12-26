МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Вопрос прекращения огня в секторе Газа перешел в стадию заморозки, сообщило издание Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источники. Инвесторы выводят активы из Израиля, заявила эксперт

Отмечается, что ХАМАС не отверг предложения египетской стороны, включающие в себя несколько этапов урегулирования конфликта.

При этом вопрос консультаций по прекращению боевых действий, по словам источника, оказался "заморожен в ожидании новой позиции израильской стороны после заседания военного кабинета, прошедшего накануне и обсудившего детали визита делегации в Каир и позиции ХАМАС".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее назвал три условия для мира между Израилем и ХАМАС. По его словам, палестинское общество должно быть "дерадикализовано", сектор Газа — демилитаризован, а ХАМАС — уничтожен, при этом война сейчас далека от завершения.

В ноябре Израиль и ЗАМАС смогли заключить перемирие на одну неделю.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.