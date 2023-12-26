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Суд арестовал замначальника отдела Росгвардии за взяточничество
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Басманный суд Москвы арестовал замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергея Зуева за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда в отношении... ПРАЙМ, 26.12.2023
общество , новости, россия, росгвардия, борьба с коррупцией
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергея Зуева за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда в отношении Зуева Сергея Николаевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 февраля 2024 года", — сказали в суде.
Там уточнили, что ему вменяется два эпизода получения взятки — в крупном и в особо крупном размере. Зуев занимает должность заместителя начальника отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии.