МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергея Зуева за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. Польский Orlen подал в суд на американского поставщика СПГ

"Постановлением суда в отношении Зуева Сергея Николаевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 февраля 2024 года", — сказали в суде.

Там уточнили, что ему вменяется два эпизода получения взятки — в крупном и в особо крупном размере. Зуев занимает должность заместителя начальника отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии.