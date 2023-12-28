МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал Украине "смертный приговор", когда одобрил стратегию по подталкиванию этой бывшей республики СССР в НАТО, написала в статье для Newsweek экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер. "Откуда эти деньги?" Юристы пообещали Байдену новые серьезные проблемы

В материале напоминается, что споры Белого дома и конгресса по поводу дополнительной помощи Украине закончились тем, что законодатели отложили эту проблему до января.

"Но независимо от того, что произойдет в январе, — пишет Коффлер, — судьба Украины ясна: больше смертей и разрушений, больше кровопролития в 2024 году".

Байден, как считает автор статьи, несет ответственность за "уничтожение Украины и украинцев", ведь он вместе со своей командой продолжил опасную стратегию по подталкиванию Украины к вступлению в НАТО.

Как подчеркивает Коффлер, полагать, что Россия позволит Североатлантическому альянсу "поглотить Украину" — значит, быть "просто некомпетентным".

"Это равносильно подписанию смертного приговора Украине. Ни один здравомыслящий военачальник не позволил бы враждебному альянсу расположиться более чем в тысяче миль от своей границы. Ни один главнокомандующий США не позволил бы Китаю или России разместить свои войска в Мексике или Канаде", — отметила экс-сотрудница Пентагона.

По ее словам, Байден решил "использовать американский народ в качестве дойной коровы, а украинцев — в качестве пушечного мяса", а для прикрытия своих провалов США развернули "пропагандистскую кампанию", настаивая на том, что Америка помогает Украине, самой коррумпированной стране Европы, "бороться за свою демократию".