МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Министр экономического развития Максим Решетников представил обновленный туристический маркетплейс на портале в интернете Russia.travel, это не просто информационный ресурс, на нём можно забронировать отель или билеты на мероприятие, сообщил министр в ходе презентации площадки в рамках международной выставки-форума "Россия". В Турции рассказали, какие туристы становятся "заключенными" отелей

"Благодаря порталу регионы и бизнес могут активнее продвигать свои турпродукты, управлять турпотоками, диверсифицировать их. То есть создавать спрос, где и когда он нужен. Портал объединен с инфраструктурой московской цифровой платформы Russpass. У Москвы есть отличные наработки по цифровизации туриндустрии, которые можно и нужно тиражировать. Благодаря интеграции у нас появился не просто информационный ресурс, а туристический маркетплейс, где можно забронировать отель или купить билеты на мероприятие", – сказал Решетников.

Как уточнили журналистам в пресс-службе ведомства, главный туристический портал России стал совместным проектом Минэкономразвития, Минцифры, правительства Москвы и АНО "Национальные приоритеты". Там пояснили, что это полноценная экосистема для любителей путешествий, где можно получить информацию о различных вариантах отдыха, достопримечательностях и маршрутах, спланировать путешествие и приобрести различные туристические продукты: забронировать отель, приобрести экскурсию или билет в музей.

"Платформа открытая, вся информация, которая там есть, мы готовы ее отдать и будем отдавать и коммерческим, и региональным платформам… Следующим этапом мы ставим задачу сделать портал удобным, доступным и понятным и для иностранного туриста. Но это уже задача следующего года", — в свою очередь уточнил Решетников.