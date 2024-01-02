МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Две трети жителей России испытывают стресс, когда выходят на работу после новогодних праздников, свидетельствуют результаты исследования SuperJob для РИА Новости. Россиянам порекомендовали быть осторожнее с доеданием новогодних салатов

"Опрос трудоустроенных россиян показал, что 62% из них непросто вливаться в работу после праздников. Не испытывает стресса в январе только 1 из 3 работающих: спокойно возвращаются к трудовым обязанностям после январских каникул те, кому работа нравится", — говорится в материалах исследования.

Те, кто заявил об отсутствии стресса, пояснили, что у них "на работе благоприятная обстановка, стресса нет". "Абсолютно спокоен. И с удовольствием иду на работу, потому что скучаю. Работа нравится" — также отмечали респонденты.

Кроме того, опрос показал, что 23% ничего не предпринимают, чтобы снизить постканикулярный стресс. А 7% предпочитают "клин клином вышибать", с первого дня погружаясь в работу с головой. Каждый двадцатый применяет практики самовнушения и медитации. По 3% опрошенных стараются высыпаться и заниматься спортом.

Еще 3% уверены, что стресс отступает после бокала хорошего алкоголя за ужином. Также 3% говорят, что стресса становится гораздо меньше, если на каникулах удалось качественно отдохнуть. Звучал и вполне разумный совет не нагружать себя в первые рабочие дни, вливаясь в процессы постепенно (3%). Два процента опрошенных предпочитают первые рабочие дни находиться "под прикрытием" успокоительных. Еще 2% бороться со стрессом помогает общение с семьей и друзьями.

Опрос проводился среди 1,6 тысячи трудоустроенных россиян, отдыхающих в период новогодних каникул.