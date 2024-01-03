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Запад обвинили в "затяжном поражении" Украины
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Недостаточные поставки вооружения Украине со стороны государств Запада могут привести к поражению ВСУ. Такое мнение высказал в соцсети X советник украинского военного руководства... ПРАЙМ, 03.01.2024
новости, общество , украина, запад, помощь, оружие, поражение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Недостаточные поставки вооружения Украине со стороны государств Запада могут привести к поражению ВСУ. Такое мнение высказал в соцсети X советник украинского военного руководства Николай Белесков.
По его словам, "то, как Украине выделяют военную помощь — это рецепт медленного и затяжного поражения".
В последнее время зарубежная пресса систематически сообщает, что государства Запада демонстрируют усталость от конфликта на Украине, при этом поддержка украинского президента Владимира Зеленского ослабевает. Как сообщил американский канал NBC, западные чиновники сегодня уже обсуждают с Украиной возможные последствия переговоров с Россией, в том числе территории, от которых придется отказаться ради достижения договоренности.
Российское руководство неоднократно заявляло, что военная помощь Киеву со стороны Запада не приведет ни к чему хорошему и лишь затягивает конфликт, а транспорт с вооружением и боеприпасами — законная цель для ВС России.