МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Недостаточные поставки вооружения Украине со стороны государств Запада могут привести к поражению ВСУ. Такое мнение высказал в соцсети X советник украинского военного руководства Николай Белесков. В Der Tagesspiegel объяснили, почему Запад в 2024 году ослабеет еще сильнее

По его словам, "то, как Украине выделяют военную помощь — это рецепт медленного и затяжного поражения".

В последнее время зарубежная пресса систематически сообщает, что государства Запада демонстрируют усталость от конфликта на Украине, при этом поддержка украинского президента Владимира Зеленского ослабевает. Как сообщил американский канал NBC, западные чиновники сегодня уже обсуждают с Украиной возможные последствия переговоров с Россией, в том числе территории, от которых придется отказаться ради достижения договоренности.

Российское руководство неоднократно заявляло, что военная помощь Киеву со стороны Запада не приведет ни к чему хорошему и лишь затягивает конфликт, а транспорт с вооружением и боеприпасами — законная цель для ВС России.