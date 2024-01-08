Титов призвал использовать пенсионеров и молодежь для устранения дефицита кадров
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Нужно создавать в России благоприятные условия работы для пенсионеров и молодежи, чтобы стимулировать их трудиться, это может помочь решить кадровую проблему в стране, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Чтобы вопрос дефицита кадров решать серьезно, нам необходимо использовать все те резервы, которые есть внутри самой России", — сказал он.
Он упомянул, что в России, согласно официальной статистике, более 40 миллионов пенсионеров. По его словам, на сегодняшний день им работать невыгодно, потому что они по-прежнему платят социальные страховые взносы в пенсионные фонды, которые, по мнению Титова, нужно убрать.
Необходимо, по его словам, "создавать льготы и для молодежи, стимулируя их к трудовой деятельности, работодателю должно быть выгодно привлечь на работу молодого специалиста".
Есть еще, заметил Титов, вопросы образования. "К сожалению, здесь мы пока отстаем, быстро переобучить специалистов с одной профессии на другую – у нас в стране целая проблема. Неудивительно, что все чаще звучат предложения о том, чтобы была большая гибкость при приеме на бюджетные места в вузах. Иначе психологов в России всегда будет больше, чем инженеров", — заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/society/20240108/842742975.html