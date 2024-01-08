МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Нужно создавать в России благоприятные условия работы для пенсионеров и молодежи, чтобы стимулировать их трудиться, это может помочь решить кадровую проблему в стране, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Титов назвал главную проблему для российского бизнеса

"Чтобы вопрос дефицита кадров решать серьезно, нам необходимо использовать все те резервы, которые есть внутри самой России", — сказал он.

Он упомянул, что в России, согласно официальной статистике, более 40 миллионов пенсионеров. По его словам, на сегодняшний день им работать невыгодно, потому что они по-прежнему платят социальные страховые взносы в пенсионные фонды, которые, по мнению Титова, нужно убрать.

Необходимо, по его словам, "создавать льготы и для молодежи, стимулируя их к трудовой деятельности, работодателю должно быть выгодно привлечь на работу молодого специалиста".

Есть еще, заметил Титов, вопросы образования. "К сожалению, здесь мы пока отстаем, быстро переобучить специалистов с одной профессии на другую – у нас в стране целая проблема. Неудивительно, что все чаще звучат предложения о том, чтобы была большая гибкость при приеме на бюджетные места в вузах. Иначе психологов в России всегда будет больше, чем инженеров", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.