2024-01-09T17:09:28+03:00
2024-01-09T17:09:28+03:00
2024-01-09T17:09:28+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240109/842752144.html
Роскомнадзор раскрыл число утечек записей с персональными данными
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных в 2023 году, из-за которых в открытый доступ попали более 300 миллионов записей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... ПРАЙМ, 09.01.2024
общество , новости, россия, роскомнадзор, данные
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/89/841428921.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/89/841428921.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/89/841428920.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/89/841428920.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/89/841428908.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/89/841428908.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231130/842413151.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных в 2023 году, из-за которых в открытый доступ попали более 300 миллионов записей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"В 2023 году Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попало более 300 млн записей", — говорится в сообщении.
Там же уточняется, что за год суды рассмотрели 87 протоколов по факту утечек персональных данных, составленных Роскомнадзором, и назначили штрафы на общую сумму более 4,6 миллиона рублей.
В июле прошлого года в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что число утечек баз персональных данных в России в первом полугодии выросло в четыре раза — до 76 случаев с 19 за аналогичный период 2022 года, объем утечек за этот период вырос в 3,9 раза — до 177 миллионов записей с 45 миллионов записей. Отмечалось, что участившиеся взломы баз данных и их сливы в публичное пространство — часть гибридной войны, которая ведется против России.