МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных в 2023 году, из-за которых в открытый доступ попали более 300 миллионов записей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Роскомнадзор впервые выписал штраф за нарушение закона о маркировке рекламы

"В 2023 году Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попало более 300 млн записей", — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что за год суды рассмотрели 87 протоколов по факту утечек персональных данных, составленных Роскомнадзором, и назначили штрафы на общую сумму более 4,6 миллиона рублей.

В июле прошлого года в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что число утечек баз персональных данных в России в первом полугодии выросло в четыре раза — до 76 случаев с 19 за аналогичный период 2022 года, объем утечек за этот период вырос в 3,9 раза — до 177 миллионов записей с 45 миллионов записей. Отмечалось, что участившиеся взломы баз данных и их сливы в публичное пространство — часть гибридной войны, которая ведется против России.