МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Льготное кредитование покупки отечественных автомобилей следует распространить на всех многодетных, заявила председатель семейно-детского комитета Госдумы Нина Останина. Путин рассмотрит предложение о соцгарантиях для многодетных отцов

"Учитывая, что количество многодетных семей у нас в стране чуть более двух миллионов, считаю возможным распространить льготное кредитования на приобретение отечественного автомобиля для всех многодетных", — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин не поддержал предложение депутатов ГД использовать маткапитал на покупку автомобилей, а поручил проработать вопрос о льготах на приобретение машин для многодетных семей на Дальнем Востоке.