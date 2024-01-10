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В ГД призвали распространить льготные автокредиты на всех многодетных
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Льготное кредитование покупки отечественных автомобилей следует распространить на всех многодетных, заявила председатель семейно-детского комитета Госдумы Нина Останина... ПРАЙМ, 10.01.2024
авто, общество , бизнес, новости, россия, госдума, многодетные семьи, льготное автокредитование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Льготное кредитование покупки отечественных автомобилей следует распространить на всех многодетных, заявила председатель семейно-детского комитета Госдумы Нина Останина.
"Учитывая, что количество многодетных семей у нас в стране чуть более двух миллионов, считаю возможным распространить льготное кредитования на приобретение отечественного автомобиля для всех многодетных", — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин не поддержал предложение депутатов ГД использовать маткапитал на покупку автомобилей, а поручил проработать вопрос о льготах на приобретение машин для многодетных семей на Дальнем Востоке.