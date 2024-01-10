ДОХА, 10 янв — ПРАЙМ. Вашингтон поддерживает конкретные меры по созданию Государства Палестины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Эксперт считает, что западный бизнес не уйдет из Израиля

Блинкен провел в среду на Западном берегу Иордана переговоры с главой администрации Палестины Махмудом Аббасом. Отмечается, что госсекретарь США "подтвердил твердую позицию Вашингтона относительно необходимости создания палестинского государства по соседству с Израилем, живущего в мире и безопасности, а также относительно поддержки конкретных мер для этого".

Встреча Блинкена и Аббаса проходила на следующий день после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его военным кабинетом министров, в ходе которых обсуждалось развитие событий в связи с военными действиями Израиля в секторе Газа, напряжении в регионе и будущем палестино-израильского конфликта.

Телеканал также сообщил, что Блинкен перед приездом в Израиль посетил арабских союзников США, которые, по его словам, хотели бы более тесных отношений с Израилем, но только если этот процесс будет включать практический путь к палестинскому государству.

Переговоры при посредничестве США о палестинском государстве на территории, ныне оккупированной Израилем, провалились почти десять лет назад. Лидеры правого крыла в нынешней правящей коалиции Израиля выступают против палестинской государственности.

После нападения бойцов движения ХАМАС с территории сектора Газа на юг Израиля администрация США считает, что правящие в ограниченном режиме в некоторых районах Западного берега палестинские власти под руководством Махмуда Аббаса остаются лучшим кандидатом на создание единого палестинского правительства как в секторе Газа, так и на Западном берегу.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.