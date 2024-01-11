МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Все заявления президента США Джо Байдена о конфликте с Российской Федерацией идут на пользу Республиканской партии, заявил в беседе с YouTube-каналом Politeka глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Байден-младший предстанет перед судом в Лос-Анджелесе по новому делу

По его словам, "республиканцы загоняют Белый дом и Байдена в ловушку". При этом Бортник аргументирует свое утверждение весьма обстоятельно: "Те цели Белого дома в этой войне (конфликте на Украине — прим. ред.), которые реальны, они очень публично непривлекательны. <…>. А те цели, которые провозглашаются, они нереалистичны".

Республиканцы требуют, чтобы Белый дом представил конкретный документ, в котором изложены цели и стратегия Соединенных Штатов в украинском конфликте, а в дальнейшем, как считает Бортник, они потребуют от Байдена совместного решения насчет целесообразности дальнейшей конфронтации с Россией.

Публичная цель Вашингтона — "разгромить Россию военным путем" — невыполнима, отмечает политолог, и элиты США, конечно, понимают, что военная победа над ядерной державой невозможна.

Письменное провозглашение этой цели не только вызовет вопросы в конгрессе, но и превратится в формальное объявление войны Российской Федерации, считает Бортник.

Реальная цель Байдена — "ослабить Россию" силами союзников — тоже вызовет критику и в США, и в Европе, прогнозирует аналитик.

При этом он предполагает, что государства —члены Евросоюза могут не согласиться с издержками на оборону, которые наложит на них Байден.



"Это попытка поставить ловушку, <…>, создать ему (Белому дому — прим. ред.) ситуацию цугцванга, при которой любой ответ будет или некомпетентным, или нереалистичным, или вообще проигрышным", — подытожил Бортник.