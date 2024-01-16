МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Дональд Трамп является "явным фаворитом" со стороны оппозиции в президентской гонке, заявил нынешний глава Белого дома Джо Байден. Рамасвами заявил о поддержке Трампа на выборах

Трамп, по предварительным результатам голосования, стал лидером среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в Айове.

"Похоже, Дональд Трамп только что выиграл в Айове. Он явный фаворит от оппозиции на данном этапе", — прокомментировал результаты Байден в соцсети Х.

Следующие президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года.

Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США в 2016 году, обойдя Хиллари Клинтон.