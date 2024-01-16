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Байден назвал Трампа "явным фаворитом" со стороны оппозиции
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. Дональд Трамп является "явным фаворитом" со стороны оппозиции в президентской гонке, заявил нынешний глава Белого дома Джо Байден. Трамп, по предварительным результатам... ПРАЙМ, 16.01.2024
общество , новости, в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша, джо байден
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Дональд Трамп является "явным фаворитом" со стороны оппозиции в президентской гонке, заявил нынешний глава Белого дома Джо Байден.
Трамп, по предварительным результатам голосования, стал лидером среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в Айове.
"Похоже, Дональд Трамп только что выиграл в Айове. Он явный фаворит от оппозиции на данном этапе", — прокомментировал результаты Байден в соцсети Х.
Следующие президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года.
Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США в 2016 году, обойдя Хиллари Клинтон.