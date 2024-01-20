МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. РЖД изменят свои регламенты перевозки домашних животных в поездах дальнего следования после гибели кота Твикса, которого проводница рейса Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила на улицу, что привело к гибели животного. Выбросившую кота из поезда проводницу нужно наказать уголовно, считают в ГД

"Искренне сожалеем о том, что кот Твикс погиб, и приносим свои извинения его владельцам. В компании было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию", — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале РЖД.

Отмечается, что проводникам будет запрещено высаживать животных из поездов. Вместо этого проводники будут передавать обнаруженных животных работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.

Кроме того, в дочерней компании РЖД АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) рассматривается системная инициатива по установлению долгосрочных отношений с организациями помощи беспризорным животным в регионах, в рамках которой им может оказываться регулярная помощь, говорится в сообщении.

Позднее ФПК сообщила, что провела служебное расследование. "Уволенного" из магазина кота Сергея "повысят" в должности

"В компании было проведено служебное расследование. По его итогам установлено, что во время стоянки на станции Киров к проводнику поезда № 71/72 Екатеринбург — Санкт-Петербург обратились пассажиры. Они заметили кота, который ходил по вагону без присмотра", — говорится в Telegram-канале компании.

По данным "дочки" РЖД проводник несколько раз проводила опрос пассажиров вагона, кому принадлежит кот, но ей никто не ответил, поэтому она предположила, что животное случайно забежало в вагон во время стоянки и решила выпустить его, "так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там".

В ФПК также уточнили, что хозяин кота обратился к проводнику спустя 10 часов после отправления со станции Киров, при этом претензий к работникам поездной бригады у него не было.

В Госдуме считают, что выбросившую кота из поезда проводницу нужно наказать за жестокое обращение с животными согласно статье 245 УК РФ.

Инцидент с Твиксом произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области.

Поиском кота занимались более 300 волонтеров на протяжении нескольких дней. Они развешивали объявления, ходили по домам, прочесывали улицы и вокзал.