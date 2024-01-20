ПЕРМЬ, 20 янв — ПРАЙМ. Свыше 57 тысяч человек подписали петицию с требованием уволить работницу РЖД, которая выбросила из поезда кота Твикса в Кирове, следует из информации на сайте Change.org. РЖД скорректируют правила перевозки животных после гибели кота Твикса

"Требуем уволить проводницу за нарушение должностных инструкций (на кота был оформлен билет) и за жестокое обращение с животным, а также выплатить хозяевам компенсацию за моральный ущерб", — говорится в петиции.

Указывается, что женщина осознанно выбросила животное на местность, где ему не смогли бы помочь. В результате, питомец погиб.

На Change.org также создана петиция о возбуждении уголовного дела против проводницы, которое уже собрало более 20 тысяч подписей.

20 января хозяин Твикса сообщил о гибели животного и пообещал наказать виновных. Как отмечали волонтеры, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его высадили из вагона. Поисками кота занимались около 300 человек.

В МВД заявляли, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после инцидента с животным.