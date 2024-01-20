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Россияне с помощью петиции потребовали уволить выбросившую кота проводницу
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Свыше 57 тысяч человек подписали петицию с требованием уволить работницу РЖД, которая выбросила из поезда кота Твикса в Кирове, следует из информации на сайте Change.org. "Требуем... ПРАЙМ, 20.01.2024
общество , новости, россия, киров, кот твикс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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ПЕРМЬ, 20 янв — ПРАЙМ. Свыше 57 тысяч человек подписали петицию с требованием уволить работницу РЖД, которая выбросила из поезда кота Твикса в Кирове, следует из информации на сайте Change.org.
"Требуем уволить проводницу за нарушение должностных инструкций (на кота был оформлен билет) и за жестокое обращение с животным, а также выплатить хозяевам компенсацию за моральный ущерб", — говорится в петиции.
Указывается, что женщина осознанно выбросила животное на местность, где ему не смогли бы помочь. В результате, питомец погиб.
На Change.org также создана петиция о возбуждении уголовного дела против проводницы, которое уже собрало более 20 тысяч подписей.
20 января хозяин Твикса сообщил о гибели животного и пообещал наказать виновных. Как отмечали волонтеры, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его высадили из вагона. Поисками кота занимались около 300 человек.
В МВД заявляли, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после инцидента с животным.