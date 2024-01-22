МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск написал в соцсети X, что на предстоящих президентских выборах США не будет голосовать за Джо Байдена. Байден возомнил себя королем. Американцы устали от неуважения президента

Этой публикацией известный предприниматель прокомментировал свое интервью американскому телеканалу CNBC, в котором признался, что на предыдущих выборах голосовал как раз за Байдена.

В соцсети глава Tesla и SpaceX написал: "Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз".

Выборы президента Соединенных Штатов запланированы на 5 ноября нынешнего года. Как демонстрируют опросы, явным фаворитов праймериз республиканцев на сегодняшний день является Дональд Трамп, которому, согласно результатам опросов, вполне по силам победить соперника в лице действующего президента Джо Байдена.