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Илон Маск нанес мощный удар по предвыборной компании Байдена
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Американский бизнесмен Илон Маск написал в соцсети X, что на предстоящих президентских выборах США не будет голосовать за Джо Байдена. Этой публикацией известный предприниматель... ПРАЙМ, 22.01.2024
новости, общество , сша, илон маск, выборы, голосование, джо байден
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск написал в соцсети X, что на предстоящих президентских выборах США не будет голосовать за Джо Байдена.
Этой публикацией известный предприниматель прокомментировал свое интервью американскому телеканалу CNBC, в котором признался, что на предыдущих выборах голосовал как раз за Байдена.
В соцсети глава Tesla и SpaceX написал: "Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз".
Выборы президента Соединенных Штатов запланированы на 5 ноября нынешнего года. Как демонстрируют опросы, явным фаворитов праймериз республиканцев на сегодняшний день является Дональд Трамп, которому, согласно результатам опросов, вполне по силам победить соперника в лице действующего президента Джо Байдена.