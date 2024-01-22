МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. После того, как ЦРУ неоднократно предоставляло администрации президента Джо Байдена недостоверную информацию о Российской Федерации и Иране, американское правительство стало меньше полагаться на разведданные и предпочитает "работать вслепую". Об этом в беседе с Judging Freedom сообщил экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн, комментируя заявление директора Национальной разведки США Эврил Хейнс об истощении запасов боеприпасов у Вооруженных сил России. "В России такого нет". США побили рекорды по уровню коррупции

"И это говорит главный сотрудник разведки правительства США… Она нагло лжет или просто не осведомлена?" — вопросил ведущий Judging Freedom.

В ответ Макговерн заявил, что Хейнс вряд ли "лжет". На его взгляд, просто ей передали такую информацию "люди, назначенные Биллом Бернсом (главой ЦРУ — прим. ред.) и другими".

"И это просто ужасно", — подчеркнул разведчик.

По его словам, перед любой военной операцией должна быть осуществлена национальная разведывательная оценка, "когда разных людей просят высказать мнение по поводу того, что с нами произойдет на следующий день" после начала операции. Но с 2007 года, когда "оценка дала неверную информацию" о том, работает ли Иран над созданием ядерного оружия, ничего подобного не проводилось, сказал Макговерн.

"В общем, мы получили неправильную информацию, после чего влияние этих людей ослабло. И Ни в случае с Афганистаном, ни с Ираком, ни с чем-либо другим к оценке Национальной разведки больше не прибегали, насколько я знаю. Так что Блинкен работает вслепую, как и Байден", — заключил экс-сотрудник ЦРУ.