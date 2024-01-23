МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Ученые из МГУ в качестве эксперимента по стимуляции зрительной активности космонавтов будут ударять их током сверхмалой силы, рассказал декан факультета космических исследований МГУ Василий Сазонов. Ученые РАН раскрыли, сколько работников не хватает в России

"Вопрос с вестибулярным аппаратом продолжает тревожить наших учёных. Мы проводим сейчас космический эксперимент на Международной космической станции ГВС-1. Цель этого эксперимента — это анализ возможности улучшения установки взора в условиях невесомости при помощи применения гальванической стимуляции", — заявил Сазонов на пленарном заседании Королевских чтений.

Он также отметил, что ученые будут устанавливать электроды на лоб и за уши космонавтов, воздействовать на них током, что простимулирует зрение и позволит сократить время фокусировки глаз. По словам Сазанова, для космонавтом это особенно полезно, когда они находятся в невесомости, потому что она влияет на распределение жидкости в организме человека, а это может увеличить время фокусировки почти в четыре раза.

Как подчеркнул ученый, если правильно подобрать импульсы и циклограмму работы, можно будет хотя бы отчасти заставить космонавта испытывать воображаемую силу тяжести.