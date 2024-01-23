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В МГУ предложили бить космонавтов током для улучшения зрения
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Ученые из МГУ в качестве эксперимента по стимуляции зрительной активности космонавтов будут ударять их током сверхмалой силы, рассказал декан факультета космических исследований... ПРАЙМ, 23.01.2024
общество , технологии, новости, россия, мгу, космонавтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Ученые из МГУ в качестве эксперимента по стимуляции зрительной активности космонавтов будут ударять их током сверхмалой силы, рассказал декан факультета космических исследований МГУ Василий Сазонов.
"Вопрос с вестибулярным аппаратом продолжает тревожить наших учёных. Мы проводим сейчас космический эксперимент на Международной космической станции ГВС-1. Цель этого эксперимента — это анализ возможности улучшения установки взора в условиях невесомости при помощи применения гальванической стимуляции", — заявил Сазонов на пленарном заседании Королевских чтений.
Он также отметил, что ученые будут устанавливать электроды на лоб и за уши космонавтов, воздействовать на них током, что простимулирует зрение и позволит сократить время фокусировки глаз. По словам Сазанова, для космонавтом это особенно полезно, когда они находятся в невесомости, потому что она влияет на распределение жидкости в организме человека, а это может увеличить время фокусировки почти в четыре раза.
Как подчеркнул ученый, если правильно подобрать импульсы и циклограмму работы, можно будет хотя бы отчасти заставить космонавта испытывать воображаемую силу тяжести.