МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Калининград является обычной рабочей поездкой, а не "мессенджем" для НАТО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Китае НАТО назвали "ходячей военной машиной", приносящей хаос

Российский лидер 25 января, в четверг, запланировал поездку в Калининград. Он проведет с губернатором Антоном Алихановым совещание по социально-экономическому развитию области, а также пообщается со студентами в университете Канта по случаю Татьяниного дня.

Пескову в ходе пресс-конференции задали вопрос, какой "месседж" странам НАТО несет предстоящий визит Путина в Калининградскую область.

"Это совершенно не месседж странам НАТО. Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это не месседж странам НАТО. Это главное, чем занимается президент", — ответил он.

Официальный представитель Кремля уточнил, что работа главы государства — работать над развитием России, развивать экономику и социально-экономические проекты в регионах.

Калининградская область является полуэксклавом России, так как не имеет с ее основной территорией общей сухопутной границы, но соединена с ней морем. Граничит с Польшей и Литвой, которые входят в НАТО.