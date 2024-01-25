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Визит Путина в Калининград — не "месседж" для НАТО, заявил Песков
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Визит президента России Владимира Путина в Калининград является обычной рабочей поездкой, а не "мессенджем" для НАТО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 25.01.2024
общество , новости, владимир путин, калининград, дмитрий песков, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Калининград является обычной рабочей поездкой, а не "мессенджем" для НАТО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российский лидер 25 января, в четверг, запланировал поездку в Калининград. Он проведет с губернатором Антоном Алихановым совещание по социально-экономическому развитию области, а также пообщается со студентами в университете Канта по случаю Татьяниного дня.
Пескову в ходе пресс-конференции задали вопрос, какой "месседж" странам НАТО несет предстоящий визит Путина в Калининградскую область.
"Это совершенно не месседж странам НАТО. Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это не месседж странам НАТО. Это главное, чем занимается президент", — ответил он.
Официальный представитель Кремля уточнил, что работа главы государства — работать над развитием России, развивать экономику и социально-экономические проекты в регионах.
Калининградская область является полуэксклавом России, так как не имеет с ее основной территорией общей сухопутной границы, но соединена с ней морем. Граничит с Польшей и Литвой, которые входят в НАТО.