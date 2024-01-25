МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, запрещающий увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет. Госдума приняла закон о компенсации за невыплату заработной платы

Согласно действующему законодательству, работодатель не может уволить одиноких родителей с детьми до 14 лет. Ранее законопроект был внесен партией ЛДПР и получил положительный отзыв правительства.

"С просьбой внести соответствующие изменения в законодательство к депутатам неоднократно обращались избиратели", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, на данный момент норма затрагивает только родителей детей до 14 лет, хотя дети до 16 лет — по-прежнему нуждаются в помощи.

Володин добавил, что увольнение матери, которая воспитывает ребенка одна, может оставить семью без средств к существованию.