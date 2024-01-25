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Госдума запретила увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет
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Государственная Дума приняла закон, запрещающий увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет. Согласно действующему законодательству, работодатель не может уволить одиноких... ПРАЙМ, 25.01.2024
общество , новости, россия, госдума, закон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, запрещающий увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет.
Согласно действующему законодательству, работодатель не может уволить одиноких родителей с детьми до 14 лет. Ранее законопроект был внесен партией ЛДПР и получил положительный отзыв правительства.
"С просьбой внести соответствующие изменения в законодательство к депутатам неоднократно обращались избиратели", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, на данный момент норма затрагивает только родителей детей до 14 лет, хотя дети до 16 лет — по-прежнему нуждаются в помощи.
Володин добавил, что увольнение матери, которая воспитывает ребенка одна, может оставить семью без средств к существованию.