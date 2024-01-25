Bloomberg: Вашингтон и Лондон введут скоординированные санкции против хуситов
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Вашингтон и Лондон в четверг введут новые санкции против правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов), под которые попадут как минимум четыре высокопоставленных представителя движения, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"США и Великобритания собираются ввести скоординированные санкции против боевиков хуситов в Йемене", — сказано в материале агентства.
По словам собеседников агентства, заморозка активов и запрет на въезд коснутся по меньшей мере четверых высокопоставленных представителей движения, в число которых входят командиры военно-морских сил движения, причастные, по мнению Вашингтона и Лондона, к нападениям на коммерческие и военные суда в Красном море.
"Под санкции также попадут высокопоставленные министры в администрации хуситов", — сообщил Bloomberg.
Позднее британское правительство разместило на своем сайте информацию, что под санкции попали министр обороны движения Мохамед Нассер Аль-Атифи, командующий военно-морскими силами хуситов Мухаммад Фадл Абд Аль-Наби, начальник сил береговой обороны и генерал Мухаммад Али Аль-Кадари, а также помощник министра обороны Мухаммад Ахмад Аль-Талиби.
Позднее Минфин США сообщил, что Вашингтон ввел санкции против Аль-Атифи, Аль-Наби, Аль-Кадари и Аль-Талиби применены на основании их причастности к "международной террористической организации".
С 19 ноября прошлого года движение начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Постпред России при ООН Василий Небензя называл ситуацию в Красном море прямой проекцией насилия в секторе Газа. По его словам, отказ США, покрывающих Израиль, принять резолюции о прекращении огня вызывает гнев в арабском мире. Это недовольство, подчеркнул дипломат, принимает опасные формы, такие как нападения на суда в Красном море. Небензя также усомнился в легитимности действий "международной морской коалиции", сколоченной Вашингтоном. Он призывал остудить "американские горячие головы", которые рассматривают палестино-израильский конфликт как часть своей геополитической игры.
https://1prime.ru/society/20240125/842892092.html