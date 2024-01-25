МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Вашингтон и Лондон в четверг введут новые санкции против правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов), под которые попадут как минимум четыре высокопоставленных представителя движения, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Начало конца: кризис в Красном море наотмашь бьет по Европе

"США и Великобритания собираются ввести скоординированные санкции против боевиков хуситов в Йемене", — сказано в материале агентства.

По словам собеседников агентства, заморозка активов и запрет на въезд коснутся по меньшей мере четверых высокопоставленных представителей движения, в число которых входят командиры военно-морских сил движения, причастные, по мнению Вашингтона и Лондона, к нападениям на коммерческие и военные суда в Красном море.

"Под санкции также попадут высокопоставленные министры в администрации хуситов", — сообщил Bloomberg.

Позднее британское правительство разместило на своем сайте информацию, что под санкции попали министр обороны движения Мохамед Нассер Аль-Атифи, командующий военно-морскими силами хуситов Мухаммад Фадл Абд Аль-Наби, начальник сил береговой обороны и генерал Мухаммад Али Аль-Кадари, а также помощник министра обороны Мухаммад Ахмад Аль-Талиби.

Позднее Минфин США сообщил, что Вашингтон ввел санкции против Аль-Атифи, Аль-Наби, Аль-Кадари и Аль-Талиби применены на основании их причастности к "международной террористической организации".

С 19 ноября прошлого года движение начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.

США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

Постпред России при ООН Василий Небензя называл ситуацию в Красном море прямой проекцией насилия в секторе Газа. По его словам, отказ США, покрывающих Израиль, принять резолюции о прекращении огня вызывает гнев в арабском мире. Это недовольство, подчеркнул дипломат, принимает опасные формы, такие как нападения на суда в Красном море. Небензя также усомнился в легитимности действий "международной морской коалиции", сколоченной Вашингтоном. Он призывал остудить "американские горячие головы", которые рассматривают палестино-израильский конфликт как часть своей геополитической игры.