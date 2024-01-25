КАЛИНИНГРАД, 25 янв — ПРАЙМ. Уровень реальной зарплаты в стране за 2023 год вырос, сообщил на встрече с учащимися вузов Калининградской области президент России Владимир Путин. Совфед одобрил компенсации за невыплату зарплаты

"Уровень реальной заработной платы у нас в прошлом году вырос все-таки больше, чем инфляция, он выше инфляции. Уровень реальных располагаемых доходов населения тоже подрос", — сказал он.

По словам главы государства, регулировать данный уровень в экономике нельзя, так как это делает рынок, при этом требуется поддержка людей, работающих в социальных сферах.

"Хотелось бы еще больше, и мне в первую очередь, поверьте, но мы будем это делать исходя из того, как экономика развивается, как выстраиваются возможности бюджета, но делать будем это обязательно", — пояснил российский лидер.

Путин отметил, что уровень зарплат таксистов, инженеров, айтишников регулирует рынок, а государство же старается поддержать тех, кто работает в образовании и здравоохранении.

"Что касается водителей такси в Москве или инженеров — это регулируется рынком. И вряд ли хороший инженер, даже если он получает чуть меньше, чем водитель такси, захочет работать водителем такси. Уровень заработной платы очень важен,…но если человек получил хорошее образование и работает в какой-то крупной российской компании, то и уровень заработный платы у него приличный", — заявил президент РФ.

Он добавил, что есть специалисты, которые приехали из США в Россию и за такую же работу получают здесь больше. Россию назвали одной из трех стран, где выросла реальная зарплата

"Конечно, это не везде так, не во всех отраслях. То, что я сказал, имеет отношение к нашим ведущим энергетическим компаниям, но и в IT-сфере тоже заработные платы растут. Это в принципе регулируется рынком", — пояснил российский лидер.

Он также отметил, что государство старается поддержать людей, работающих в госсекторе: в сфере образования и здравоохранения.

"Есть соответствующие решения, связанные с тем, чтобы уровень их заработной платы не был ниже, чем средний по экономике по региону. все эти решения приняты, но они, конечно, требуют постоянной корректировке", — отметил Путин.

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий сообщил в ходе торжественного заседания, посвященного 269-летию МГУ, что средняя зарплата профессорско-преподавательского состава университета в 2023 году составила 197,8 тысячи рублей, а научных сотрудников— 197,7 тысячи рублей.

"С учетом всех стимулирующих выплат средняя заработная плата работников университета в 2023 году составила 125 тысяч рублей, в 2022 году — 115 тысяч рублей. Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава — 197,8 тысячи рублей, научных сотрудников — 197,7 тысячи рублей", — сказал он и добавил, что на дополнительное стимулирование труда за прошедший год из федерального бюджета и внебюджетных средств направлено более пять миллиардов рублей.