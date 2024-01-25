БРЮССЕЛЬ, 25 янв — ПРАЙМ. Министры внутренних дел Евросоюза и Еврокомиссия приступили к обсуждению дальнейшей судьбы украинских беженцев после окончания действия механизма временной защиты в 2025 году, сообщила госсекретарь по вопросам миграции Бельгии Николь де Мур. Киев потребовал от Евросоюза вернуть уехавших украинцев на родину

"Временная защита предусмотрена до марта 2025, мы не можем откладывать эту дискуссию, так как эта дата уже не так далека, как кажется… было важно провести такое обсуждение. Все государства ЕС согласились, что по этому вопросу необходим диалог с украинскими властями", — сказала представитель Бельгии.

По словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, Еврокомиссия пока не сформировала конкретных предложений по дальнейшей судьбе украинцев, нашедших временное убежище в ЕС. Подход ряда стран заключается в том, что нужно ориентироваться на их возвращение на Украину, содействовать этому.

Совет ЕС в сентябре 2023 года продлил до марта 2025 года действие Директивы о временной защите, согласно которой украинские беженцы смогли по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты. По информации на конец 2023 года, в странах ЕС было зарегистрировано 4,2 миллиона украинских граждан, получивших временную защиту.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на неназванных дипломатов, что Киев оказывает давление на чиновников ЕС, чтобы они в будущем ужесточили миграционные правила и тем самым поспособствовали возвращению беженцев на Украину. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что принимающие украинских беженцев страны должны перестать поддерживать их, чтобы они могли вернуться на Украину.