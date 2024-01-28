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В России проиндексируют маткапитал и другие соцвыплаты, сообщил Володин
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В России будет проиндексирован материнский капитал и другие социальные выплаты, закон с такими положениями вступит в силу с 1 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он... ПРАЙМ, 28.01.2024
общество , финансы, экономика, новости, россия, новые законы, социальные выплаты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. В России будет проиндексирован материнский капитал и другие социальные выплаты, закон с такими положениями вступит в силу с 1 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что сумма материнского капитала будет составлять 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей на второго, а также вырастут на 7,4% более 40 различных пособий и компенсаций.
"Приоритет государства — в полной мере обеспечивать все социальные обязательства. Необходимые для этого средства предусмотрены в федеральном бюджете", — процитировал Володина Telegram-канал Госдумы.
Также начнет действовать закон о контроле деятельности микрофинансовых организаций. По словам спикера Госдумы, данное нововведение позволит комплексно защитить права должников.
Кроме того, с 1 февраля в силу вступают и закон о бесплатном информировании граждан об истечении срока вкладов.