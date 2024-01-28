МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. В России будет проиндексирован материнский капитал и другие социальные выплаты, закон с такими положениями вступит в силу с 1 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Экономист объяснил, кому повысят пособия с 1 февраля

Он отметил, что сумма материнского капитала будет составлять 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей на второго, а также вырастут на 7,4% более 40 различных пособий и компенсаций.

"Приоритет государства — в полной мере обеспечивать все социальные обязательства. Необходимые для этого средства предусмотрены в федеральном бюджете", — процитировал Володина Telegram-канал Госдумы.

Также начнет действовать закон о контроле деятельности микрофинансовых организаций. По словам спикера Госдумы, данное нововведение позволит комплексно защитить права должников.

Кроме того, с 1 февраля в силу вступают и закон о бесплатном информировании граждан об истечении срока вкладов.