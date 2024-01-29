САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — ПРАЙМ. Даже после завершения "горячей фазы" конфликта на Украине, англосаксы не прекратят марионеточную войну против России, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Патрушев обсудил с коллегой из Ирана сотрудничество в сфере безопасности

"Неоднократно враг приходил с огнем и мечом на нашу землю. И сейчас США, НАТО и их сателлиты руками киевского нацистского режима и различного рода наемников ведут прокси-войну против нашего народа и государства, которую англосаксонский мир не прекратит даже с окончанием "горячей фазы" конфликта на Украине", — отметил Патрушев.

Ранее секретарь Совбеза выступил на совещании в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, посвященному подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.