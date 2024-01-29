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Англосаксы не прекратят прокси-войну против России, заявил Патрушев
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Даже после завершения "горячей фазы" конфликта на Украине, англосаксы не прекратят марионеточную войну против России, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай... ПРАЙМ, 29.01.2024
общество , новости, россия, украина, совбез, николай патрушев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — ПРАЙМ. Даже после завершения "горячей фазы" конфликта на Украине, англосаксы не прекратят марионеточную войну против России, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Неоднократно враг приходил с огнем и мечом на нашу землю. И сейчас США, НАТО и их сателлиты руками киевского нацистского режима и различного рода наемников ведут прокси-войну против нашего народа и государства, которую англосаксонский мир не прекратит даже с окончанием "горячей фазы" конфликта на Украине", — отметил Патрушев.
Ранее секретарь Совбеза выступил на совещании в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, посвященному подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.