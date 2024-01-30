2024-01-30T10:54:41+03:00
2024-01-30T10:54:41+03:00
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В Госдуме предложили установить лимит трат россиян на услуги ЖКХ
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Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предложила установить федеральный стандарт допустимой доли расходов россиян на жилищно-коммунальные услуги в размере 15 процентов... ПРАЙМ, 30.01.2024
общество , новости, россия, лдпр, субсидии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предложила установить федеральный стандарт допустимой доли расходов россиян на жилищно-коммунальные услуги в размере 15 процентов от их совокупного дохода, сообщает "Российская газета" со ссылкой на законодательную инициативу.
Согласно инициативе, для одиноких пенсионеров и многодетных семей предлагается снизить допустимую долю расходов до 10 процентов. В настоящее время федеральный стандарт составляет 22 процента, однако каждый регион определяет норму самостоятельно.
"Прежде всего надо поддержать самые уязвимые категории граждан — одиноких пенсионеров и многодетные семьи", — заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов.
В издании заключили, что россияне смогут рассчитывать на субсидии в случае превышения порогов в 10 процентов для одиноких пенсионеров и многодетных семей, а также 15 процентов для остальных граждан.