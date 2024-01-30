МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предложила установить федеральный стандарт допустимой доли расходов россиян на жилищно-коммунальные услуги в размере 15 процентов от их совокупного дохода, сообщает "Российская газета" со ссылкой на законодательную инициативу. В России сдали 675 объектов ЖКХ за счет ФНБ

Согласно инициативе, для одиноких пенсионеров и многодетных семей предлагается снизить допустимую долю расходов до 10 процентов. В настоящее время федеральный стандарт составляет 22 процента, однако каждый регион определяет норму самостоятельно.

"Прежде всего надо поддержать самые уязвимые категории граждан — одиноких пенсионеров и многодетные семьи", — заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов.

В издании заключили, что россияне смогут рассчитывать на субсидии в случае превышения порогов в 10 процентов для одиноких пенсионеров и многодетных семей, а также 15 процентов для остальных граждан.