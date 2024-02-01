2024-02-01T17:28:52+03:00
2024-02-01T17:28:52+03:00
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Имущество уехавших должников будет продано, заявил глава ФССП
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Сотрудники Федеральной службы судебных приставов имеют право взыскивать долги с покинувших страну россиян, вне зависимости от их местонахождения: все будет арестовано и продано, а... ПРАЙМ, 01.02.2024
общество , бизнес, новости, недвижимость, россия, фссп, штрафы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов имеют право взыскивать долги с покинувших страну россиян, вне зависимости от их местонахождения: все будет арестовано и продано, а штрафы уплачены. Об этом сообщил директор ФССП России Дмитрий Аристов.
"Для нас это не имеет никакого значения — где находится физически должник. Если он не успел закрыть счета, вывести средства или реализовать имущество — нам его присутствие абсолютно необязательно. Мы со счетов снимем средства и без его участия. Что касается недвижимого имущества, транспортного средства — мы найдем", — отметил Аристов.
Аристов отметил, что должники стараются покинуть страну до того, как штраф вступил в силу. Он также пояснил, что согласно решению суда приставы имеют право входить в жилые помещения, даже если там отсутствуют жильцы, однако необходимо привлечь понятых. Таким образом, российские судебные приставы смогут арестовывать и продавать имущество для оплаты штрафов, независимо от того, где находится должник.