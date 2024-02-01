МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Федеральная служба судебных приставов в России внедряет новую систему для ускорения взыскания штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщил директор службы Дмитрий Аристов. ФССП начинает вести реестр всех коллекторов в России

По словам Аристова, все штрафы будут проходить через один отдел, а не рассылаться по регионам. В настоящее время сотрудникам центрального аппарата приходится пересылать постановления в электронном виде другим регионам. "Это имело смысл, когда у нас не было полного взаимодействия с кредитными организациями. Сейчас уже более 300 кредитных организаций ведут с нами взаимодействие, и теперь нам нет никакого смысла рассылать эти штрафы на территории", — отметил глава ведомства.

Аристов отметил, чтобы осуществить данную систему в более масштабных размерах, было создано специализированное управление централизованного электронного исполнения. Пилотный проект был запущен в прошлом году и показал эффективность взыскания штрафов около 84 процентов. Новая система позволит значительно ускорить процесс сбора дорожных штрафов и облегчит работу судебным приставам.

Глава ведомства заключил, что в 2023 году на исполнение поступило 22 миллиона штрафов ГИБДД, что составляет почти треть работы службы. Однако штрафы эти в основном не превышают трех тысяч рублей, а значит, с имуществом должников приставы работать не могут.