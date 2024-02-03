МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден за закрытыми дверями в нецензурной форме высказался об экс-главе Белого дома Дональде Трампе из-за его шутки над супругом бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает Politico со ссылкой на источник. Джо Байден, критикуя Трампа, назвал его "действующим президентом"

Ранее Трамп уже шутил о нападении на мужа Пелоси.

"По словам собеседника Байдена, он сказал о Трампе: "Какой же тот засранец (в оригинале здесь матерное ругательство — ред.)", — сказано в материале издания.

Отмечается, что такие высказывания главы государства идут вразрез с его позиционированием себя как человека, стремящегося снизить уровень жестокости в политике.

В Белом доме отказались комментировать действия Байдена, сообщает издание

Ранее нападавший нанес супругу Нэнси Пелоси Полу удары молотком, что привело к перелому черепа и хирургическому вмешательству.