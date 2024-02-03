МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден за закрытыми дверями в нецензурной форме высказался об экс-главе Белого дома Дональде Трампе из-за его шутки над супругом бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает Politico со ссылкой на источник.

Президент США Джо Байден

Джо Байден, критикуя Трампа, назвал его "действующим президентом"

Ранее Трамп уже шутил о нападении на мужа Пелоси.

"По словам собеседника Байдена, он сказал о Трампе: "Какой же тот засранец (в оригинале здесь матерное ругательство — ред.)", — сказано в материале издания.

Отмечается, что такие высказывания главы государства идут вразрез с его позиционированием себя как человека, стремящегося снизить уровень жестокости в политике.

В Белом доме отказались комментировать действия Байдена, сообщает издание

Ранее нападавший нанес супругу Нэнси Пелоси Полу удары молотком, что привело к перелому черепа и хирургическому вмешательству.