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Байден нецензурно ответил на шутки Трампа, сообщили СМИ
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Президент США Джо Байден за закрытыми дверями в нецензурной форме высказался об экс-главе Белого дома Дональде Трампе из-за его шутки над супругом бывшего спикера палаты... ПРАЙМ, 03.02.2024
общество , новости, сша, джо байден, дональд трамп, нэнси пелоси
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден за закрытыми дверями в нецензурной форме высказался об экс-главе Белого дома Дональде Трампе из-за его шутки над супругом бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает Politico со ссылкой на источник.
Ранее Трамп уже шутил о нападении на мужа Пелоси.
"По словам собеседника Байдена, он сказал о Трампе: "Какой же тот засранец (в оригинале здесь матерное ругательство — ред.)", — сказано в материале издания.
Отмечается, что такие высказывания главы государства идут вразрез с его позиционированием себя как человека, стремящегося снизить уровень жестокости в политике.
В Белом доме отказались комментировать действия Байдена, сообщает издание
Ранее нападавший нанес супругу Нэнси Пелоси Полу удары молотком, что привело к перелому черепа и хирургическому вмешательству.