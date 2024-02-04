2024-02-04T05:00:00+03:00
2024-02-04T06:00:22+03:00
2024-02-04T05:00:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240204/842978096.html
CNN прогнозирует победу Байдена на праймериз в Южной Каролине
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Президент США Джо Байден побеждает на первичном голосовании за кандидатов в президенты страны от Демократической партии в штате Южная Каролина, свидетельствует прогноз... ПРАЙМ, 04.02.2024
новости, общество , сша, праймериз, джо байден
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/37/841243777.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/37/841243777.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/37/841243776.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/37/841243776.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/37/841243764.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/37/841243764.jpg
https://1prime.ru/society/20240203/842975642.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден побеждает на первичном голосовании за кандидатов в президенты страны от Демократической партии в штате Южная Каролина, свидетельствует прогноз телеканала CNN.
"Байден побеждает на демократических праймериз в Южной Каролине", — говорится в прогнозе издания.
По оценкам телеканала, действующий американский лидер набирает более 96% голосов избирателей. Его конкуренты среди демократов — конгрессмен Дин Филлипс и писательница Мариэнн Уильямсон — получают менее 2% голосов избирателей каждый.
Победа на голосовании определяется простым большинством голосов. Одержавший победу кандидат получит в свою копилку голоса делегатов на предстоящем в августе в Чикаго съезде Демпартии.