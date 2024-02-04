МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден побеждает на первичном голосовании за кандидатов в президенты страны от Демократической партии в штате Южная Каролина, свидетельствует прогноз телеканала CNN. Байден нецензурно ответил на шутки Трампа, сообщили СМИ

"Байден побеждает на демократических праймериз в Южной Каролине", — говорится в прогнозе издания.

По оценкам телеканала, действующий американский лидер набирает более 96% голосов избирателей. Его конкуренты среди демократов — конгрессмен Дин Филлипс и писательница Мариэнн Уильямсон — получают менее 2% голосов избирателей каждый.

Победа на голосовании определяется простым большинством голосов. Одержавший победу кандидат получит в свою копилку голоса делегатов на предстоящем в августе в Чикаго съезде Демпартии.