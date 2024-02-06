МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) заявил о вынужденном выезде из страны из-за того, что эстонские власти отказались продлить ему вид на жительство. Об этом сообщает РИА Новости. В Эстонии раскрыли новые правила пересечения границы с Россией

В департаменте полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявили, что митрополит Евгений угрожает безопасности страны, в связи с чем было принято решение не продлевать ему вид на жительство.

В вину митрополиту, как сообщили чиновники эстонского МВД, вменяется тот установленный факт, что он не осудил действия Российской Федерации на Украине. Поэтому после 6 февраля, когда истекает срок действия его срочного вида на жительство, он должен покинуть страну.

Митрополит Евгений охарактеризовал решение МВД как "политически мотивированное" и направил полиции и погранохране свои возражения, но ответа пока так и не получил.

"В сей воскресный день, уверен, по воле Божией, я совершаю последнее богослужение в этом кафедральном соборе. Я должен покинуть Эстонию в силу того решения, которое принято властями. Я рассматриваю это как промысл Божий", — заявил митрополит после богослужения в кафедральном Александро-Невском соборе Таллина.

Вместе с тем он напомнил, что сегодня нет гонений на церковь, что происходило в советские времена, когда "лилась кровь".

"Всякое время является благодатным, нужно благодарить Бога за то, что мы переживаем какие-либо скорби, нестроения, — пояснил иерарх. — Только нужно понимание, что все это делается промыслом Божиим ради нашего спасения".

В то же время в беседе с порталом эстонского телерадиовещания ERR митрополит Евгений сообщил, что в случае возвращения в Россию продолжит руководить ЭПЦ как избранный ее Собором предстоятель.