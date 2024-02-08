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https://1prime.ru/society/20240208/843020786.html
В США обратили внимание на критическую ситуацию на Украине
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Украина находится в критическую ситуации в ходе конфликта из-за сокращения помощи партнеров, приводит Bloomberg слова президента США Джо Байдена. Байден отметил, что украинские... ПРАЙМ, 08.02.2024
общество , новости, в мире, сша, украина, критическая точка, джо байден
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Украина находится в критическую ситуации в ходе конфликта из-за сокращения помощи партнеров, приводит Bloomberg слова президента США Джо Байдена.
Байден отметил, что украинские союзники бросают Киев, в то время как Украина находится на критической точке конфликта.
"А мы что делаем? Отступаем?" — возмутился он, имея в виду провал законопроекта по оказанию финансовой помощи Украине, который не прошел голосование в Сенате США.
Он также подчеркнул, что мир оглядывается на США как на ключевую нацию, и если Штаты прекратят поддержку союзников, что ситуация в корне изменится.
"Что тогда произойдет на Ближнем Востоке? В Тайваньском проливе? Что произойдет в Азии?", — задался вопросом американский лидер.
Ранее, 7 февраля, сенат США отклонил рассмотрение вышеуказанного законопроекта, предусматривающего выделение 60 миллиардов долларов для Украины, 14 миллиардов долларов — Израилю. Также документ включает 20 миллиардов долларов на обеспечение безопасности границ США.