МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Украина находится в критическую ситуации в ходе конфликта из-за сокращения помощи партнеров, приводит Bloomberg слова президента США Джо Байдена. Шольц назвал последствия победы России на Украине

Байден отметил, что украинские союзники бросают Киев, в то время как Украина находится на критической точке конфликта.

"А мы что делаем? Отступаем?" — возмутился он, имея в виду провал законопроекта по оказанию финансовой помощи Украине, который не прошел голосование в Сенате США.

Он также подчеркнул, что мир оглядывается на США как на ключевую нацию, и если Штаты прекратят поддержку союзников, что ситуация в корне изменится.

"Что тогда произойдет на Ближнем Востоке? В Тайваньском проливе? Что произойдет в Азии?", — задался вопросом американский лидер.

Ранее, 7 февраля, сенат США отклонил рассмотрение вышеуказанного законопроекта, предусматривающего выделение 60 миллиардов долларов для Украины, 14 миллиардов долларов — Израилю. Также документ включает 20 миллиардов долларов на обеспечение безопасности границ США.