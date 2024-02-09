2024-02-09T10:19:27+03:00
2024-02-09T10:19:27+03:00
2024-02-09T10:19:27+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240209/843027509.html
Белый дом пояснил оговорку Байдена о "президенте Мексики Сиси"
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В администрации президента США Джо Байдена объяснили высказывания американского лидера, где он ошибочно назвал лидера Мексики "президентом Сиси" в связи с конфликтом в секторе... ПРАЙМ, 09.02.2024
общество , новости, в мире, сша, джо байден
https://cdnn.1prime.ru/images/84248/73/842487383.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84248/73/842487383.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84248/73/842487382.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84248/73/842487382.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84248/73/842487370.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84248/73/842487370.jpg
https://1prime.ru/global/20240209/843026312.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 9 фев — ПРАЙМ. В администрации президента США Джо Байдена объяснили высказывания американского лидера, где он ошибочно назвал лидера Мексики "президентом Сиси" в связи с конфликтом в секторе Газа.
"Президент Байден, среди прочего, коснулся переговоров по соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Он сказал, что беседовал с несколькими союзниками на Ближнем Востоке. В какой-то момент он заявил, что разговаривал с "президентом Мексики", имея в виду лидера Египта (Абдель Фаттаха ас-Сиси. — Прим. ред.)", — пояснили в Белом доме.
Ранее 8 февраля в рамках выступления президент США затронул тему кризиса в Газе, он заявил, что "президент Мексики Сиси не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь". До этого Байден обрушился с критикой на спецпрокурора, в отчете которого Байдена назвали "пожилым мужчиной с проблемами с памятью".
В последнее время проблемы с памятью американского лидера проявляются особенно явно. Ранее сообщалось, что Байден рассказывал о недавнем общении с покойным главой Франции Франсуа Миттераном. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказывалась комментировать оговорку американского лидера, заявив, что "не полезет в эту кроличью нору".