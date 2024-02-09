ВАШИНГТОН, 9 фев — ПРАЙМ. В администрации президента США Джо Байдена объяснили высказывания американского лидера, где он ошибочно назвал лидера Мексики "президентом Сиси" в связи с конфликтом в секторе Газа. Байден возмутился словам спецпрокурора о его проблемах с памятью

"Президент Байден, среди прочего, коснулся переговоров по соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Он сказал, что беседовал с несколькими союзниками на Ближнем Востоке. В какой-то момент он заявил, что разговаривал с "президентом Мексики", имея в виду лидера Египта (Абдель Фаттаха ас-Сиси. — Прим. ред.)", — пояснили в Белом доме.

Ранее 8 февраля в рамках выступления президент США затронул тему кризиса в Газе, он заявил, что "президент Мексики Сиси не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь". До этого Байден обрушился с критикой на спецпрокурора, в отчете которого Байдена назвали "пожилым мужчиной с проблемами с памятью".

В последнее время проблемы с памятью американского лидера проявляются особенно явно. Ранее сообщалось, что Байден рассказывал о недавнем общении с покойным главой Франции Франсуа Миттераном. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказывалась комментировать оговорку американского лидера, заявив, что "не полезет в эту кроличью нору".