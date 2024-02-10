МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Отчет американского специального прокурора Роберта Хура о нахождении в доме президента США Джо Байдена секретных документах, в котором говорится и о проблемах с памятью у американского лидера, стал причиной возмущения и ярости среди демократов, сообщила газета The Wall Street Journal. Маск посмеялся над вопросами Байдену о ядерном оружии

Согласно отчету, нынешний глава Белого дома является "пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью". В отчете утверждается, что в процессе общения со следователями по делу о ненадлежащем обращении с секретными бумагами Байден не смог вспомнить дату смерти своего сына Бо, который умер в 2015 году. Публикация отчета состоялась в период, когда американский лидер допустил несколько громких оговорок. Так, он перепутал экс-канцлеров ФРГ Ангелу Меркель и Гельмута Коля, сообщил о недавней встрече с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который ушел из жизни в 1996 году.

Издание отмечает, что среди ряда демократов США возрастает уровень обеспокоенности по поводу будущего президентской кампании Байдена, которая состоится в этом году.

Отрицательное влияние на ситуацию оказало и то, что Байден, комментируя отчет, через несколько минут назвал президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси президентом Мексики и отказался от интервью перед Супербоулом-2024, который состоится в ночь на 12 февраля. При этом, согласно источникам издания, близким к Байдену, нынешний глава белого дома не рассматривает возможность отказа от участия в президентской гонке.

Источники газеты отмечают, что в ходе заседания Демократической партии в Палате представителей 8 февраля Байден, обращаясь к законодателям, спросил: "Вы думаете, что я бы, черт возьми, забыл тот день, когда умер мой сын?" и использовал при этом нецензурное слово. Американский лидер выразил недовольство упоминанием его сына и заявил после выхода отчета в ходе пресс-конференции: "Как, черт возьми, он посмел поднять эту тему?".